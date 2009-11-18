Украина и РФ обсудят сотрудничество в авиастроении

В ходе заседания украинско-российского Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Ялте 19 ноября, будет обсужден вопрос сотрудничества Украины и России в авиастроении и космической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Нам нужно будет координировать нашу работу на внешних рынках по продаже самолетов Ан. Те проекты, которые для Украины стратегически важны, это производство Ан-70 – оно должно происходить в полной координации сотрудничества с Российской Федерацией, поскольку в России самый большой рынок сбыта для украинских самолетов Ан-70. И именно предметом обсуждения будет с премьер-министром России на экономическом комитете построение логичного взаимовыгодного сотрудничества по производству и реализации самолетов Ан-70 и других моделей самолетов, которые Украина может строить, в том числе в кооперации с Россией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также подчеркнула, что важным вопросом для обсуждения будет сотрудничество Украины и России в космической сфере. «Всегда этот вопрос очерчивался, но не было никаких прикладных реальностей, что для Украины было абсолютно недопустимым, поскольку у нас есть все ресурсы для принятия участия в общих межнациональных космических проектах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в ходе заседания комитета будет обсуждаться вопрос о запуске первого украинского спутника связи. «Мы все сделали как правительство Украины, чтобы привлечь финансы на этот проект, чтобы обеспечить организационно все необходимые шаги, и я думаю, что для Украины как для космической державы было недопустимо не иметь своего спутника связи. Сейчас мы на пути воплощения этой программы в жизнь. И такой спутник у нас будет, и это сэкономит нам очень много денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на заседании комитета будет обсужден вопрос об участии Украины в глобальной системе ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система).

«Украина имеет уникальные возможности и мощности продавать услуги как раз по внедрению системы ГЛОНАСС в других странах… Поэтому Украина впервые будет предлагать свои услуги и продавать их на выгодных для себя условиях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что одним из важных вопросов, который будет обсуждаться на заседании, станет возможность расширения транзитного потенциала Украины с использованием железнодорожного и водного транспорта.