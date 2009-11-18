Минобороны и НКРС согласовали порядок высвобождения частот

Министерство обороны Украины и Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня утвердили Порядок проведения работ по высвобождению полос частот в диапазоне 2 Ггц для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая связь ІМТ-2000 (UMTS)» (мобильная связь третьего поколения 3G).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, документом определенно, что Министерство обороны Украины до 20 ноября 2009 года высвободит полосы частот 1925-1935, 2115-2125, 2010-2015 Мгц от радиоэлектронных средств связи специального назначения, что позволит НКРС провести 27 ноября 2009 года тендер (открытый аукцион) по лицензированию отмеченных полос.

Как сообщал УНИАН, 16 октября т.г. Кабинет министров Украины поручил НКРС провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G). Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот. Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот.

НКРС намерена провести тендер на выдачу лицензий для предоставления услуг мобильной связи третьего поколения (3G), несмотря на остановку Президентом Украины действия распоряжения правительства о проведении тендера. Согласно сообщению, 2 ноября 2009 года тендерная комиссия НКРС разослала приглашения субъектам хозяйствования, которые признаны претендентами на участие в тендере. Начальная стоимость первой лицензии составляет 400 млн. грн. В ходе конкурса предполагается выдать дополнительно три лицензии, одно такое разрешение выдано ранее "Укртелекому".

20 октября т.г. Президент Украины своим указом №834/2009 «Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №1119-р» остановил данное НКРС правительственное поручение о проведении тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

29 октября т.г. НКСР одобрила проект распоряжения Кабмина «Некоторые вопросы проведения конверсии полос радиочастот» о выделении части средств от финансирования тендера на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G) Министерству обороны Украины. Документом предусмотрено выделить часть средств от тендера на перевооружение воинских формирований Минобороны средствами радиорелейной связи и радиолокации. При этом доля выделяемых средств от финансирования тендера не разглашается. Проект распоряжения отправлен на согласование в Минтранссвязи, Министерство финансов, Министерство экономики и Министерство юстиции.