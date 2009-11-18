В строительство дамбы канала Дунай-Черное море вложат до 23 млн. грн.

В строительство дамбы глубоководного судового хода Дунай-Черное море (ГСХ) до конца текущего года планируется вложить еще 22-23 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор ГП «Дельта-Лоцман» Александр ГОЛОДНИЦКИЙ.

По его словам, на дамбе осталось провести облицовочные работы, на что и будут направлены вышеуказанные средства. Работы планируется завершить в этом году. Всего с начала года в строительство дамбы вложено 73 млн. грн.

Он также сообщил, что благодаря дамбе, удалось снизить фактически до нуля заиливание в морской части канала и снизить в речной. По его словам, морская часть канала Дунай-Черное море соответствует характеристикам 1-го этапа строительства – осадка 5,85 м, глубина 8,13 м. Что касается дальнейшего проведения увеличения осадки, он отметил, что соответствующее решение относительно окончательно реализации этого проекта должно приниматься на государственном уровне. «На самом деле перенос на 2011 год (окончания строительства – УНИАН) был связан с ситуацией, на которую «Дельта-Лоцман» не влияет – это геополитические моменты», - пояснил он.

По мнению А.ГОЛОДНИЦКОГО, для более успешной реализации проекта ГСХ необходимо создание на канале собственной перегрузочной базы, для чего необходимо привлечение инвестора. Как сообщил А.ГОЛОДНИЦКИЙ, на сегодняшний день в строительстве канала исключено бюджетное финансирование, оно осуществляется за средства «Дельта-Лоцман».

Он также сообщил, что предприятие рассматривает возможность начала в 2010 году работ по улучшению характеристик Бугско-Днепровско-Лиманского канала (БДЛК), в частности, что касается не дноуглубления, но расширения канала на отдельных участках для обеспечения двустороннего движения крупных судов.

Напомним, по состоянию на 16 октября 2009 г. построена полная проектная длина надводной части ограждающей дамбы морского подходного канала Жунай-Черное море - 2730 м, которая и будет защищать национальный ГСХ в сложный зимний период.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины откорректировал титул строительства глубоководного судоходного канала Дунай-Черное море (ГСХ Дунай-Черное море) распоряжением от 11 ноября № 1346-р 2009 г., согласно которому, общая сметная стоимость строительства объекта не изменена (543,453 млн. грн. в ценах 2006 года), однако объемы расходов по строительству продлены до 2011 г. В частности, на строительство канала не из государственных источников планируется привлечь 218,12 млн. грн, в том числе в 2009 году 130 млн. грн, в 2010 году – 32,7 млн. грн.

Прежним титулом, утвержденным распоряжением правительства от 30 мая 2007 года №351, предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Открытие первой очереди ГСХ Дунай-Черное море состоялось в августе 2004 года. Однако паводок в 2005 году и приостановка работ по проекту, отсутствие финансирования привели к заиливанию канала, проход судов остановили. Судоходство в украинской части дельты Дуная было возобновлено два года назад: первое судно прошло через ГСХ 18 апреля 2007 года.

На данный момент украинские и иностранные суда с осадкой 5,5 м имеют возможность пройти ГСХ. За 10 месяцев 2009 г. по каналу прошло 1116 судов. Полное развитие канала предусматривает дальнейшие работы для осадки судов 7,2 м. Протяженность судового хода должна составить 172,36 км, протяженность морского подходного канала - 3,432 км.

ГП «Дельта-«Лоцман» выполняет функции заказчика работ по проектированию и строительству ГСХ «Дунай – Черное море» через устье Быстрое. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины № 29 от 4 февраля 1998 г.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений – каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай – Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).