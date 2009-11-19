Движение судов через Босфор возобновлено

По оперативным данным АПК-Информ, движение судов через пролив Босфор было возобновлено в 11:30 по местному времени.

В настоящее время на рейде находится свыше 120 судов, которые ожидают прохода в Черном море. Напомним, что примерно с полуночи пролив Босфор был закрыт из-за тумана. Сейчас погодная обстановка улучшилась.

По прогнозам синоптиков, погода завтра будет также туманная, что не исключает возможности повторного закрытия пролива до утра.