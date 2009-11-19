Китайская авиакорпорация и General Electric создают СП

Китайская корпорация авиационной промышленности (ККАП) и американская корпорация "General Electric" подписали рамочное соглашение по созданию совместного авиапредприятия, в котором каждая сторона будет владеть 50% акций компании, и примут участие в тендере в рамках реализации проекта "Большой самолет", сообщил заместитель директора ККАП Чжан Синьго на пресс-конференции, организованной по теме китайско-американских отношений по итогам приезда в Китай президента США Барака Обамы в минувшую среду, сообщает k2kapital.

"Совместная компания будет участвовать в тендере на производство авиационного оборудования для самолетов C-919 в рамках международного проекта "Большой самолет". Однако главное значение этого события заключается в том, что ККАП сможет стать конкурентоспособным в международной авиационной промышленности, используя технические возможности и опыт "General Electric", - отметил он.

Чжан Синьго подчеркнул, что это первый случай сотрудничества между Китаем и США в сфере авиации на таком высоком техническом уровне.

"Стороны достигли соглашения после года переговоров. Наша компания всегда уделяла большое внимание китайскому проекту по производству самолетов С-919, который является подготовкой к разработке комплексной системы авиационного оборудования следующего поколения",- сказал президент и генеральный директор компании "General Electric Aviation" Дэвид Джойс.

Начальный этап проекта "Большой самолет" уже завершен. Первый полет самолета С-919 может состояться в 2014 году, а ввод самолетов в коммерческую эксплуатацию - в 2016 году. По прогнозам аналитиков ККАП в следующие 20 лет Китай будет испытывать потребность в 2,5 тыс. крупных пассажирских самолетах.Объемы производства авиационных систем электроники и оборудования достигнут $180 млрд.