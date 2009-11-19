Главная страница Яндекса переведена на украинский язык

Главная страница украинского Яндекса переведена на украинский, сообщили УНИАН в компании "Яндекс.Украина".

Выбрать более подходящий для себя язык - русский или украинский - все жители Украины могут сами. Тем пользователям Уанета, которые установили браузер с украинским интерфейсом, Яндекс старается показывать страницы на том же языке. Разговаривать по-украински уже умеют основные службы портала - например, поиск, почта, Директ и Каталог. А остальные будут учиться.

Локализация касается не только языка интерфейса, но и содержания. За 4 года у всех геозависимых поисково-информационных сервисов Яндекса появились версии для украинских пользователей. Так, поиск на yandex.ua отдает предпочтение украинским ресурсам, отмечается в релизе. Например, по запросу [президент] украинский Яндекс в первую очередь найдет сайт Виктора Ющенко, а российский - Дмитрия Медведева. На картах тринадцати украинских городов можно искать названия городов и улиц по-украински. В Яндекс.Новостях - более 300 украинских СМИ, а на Яндекс.Маркете - более 170 активно работающих украинских магазинов. Ежедневно Яндекс посещает более 1,7 миллионов пользователей из Украины.