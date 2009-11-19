Севастополь может стать транспортным узлом Черноморского бассейна

Благодаря Севастопольскому порту у Украины есть шанс стать ключевой страной, транспортной развязкой всего бассейна Черного моря и получить соответствующие преференции. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА.

«За роль ключевого транспортного узла бассейна Черного моря сегодня идет очень жесткая борьба: Болгария объявила Варну свободной экономической зоной, Румыния - Констанцу, Турция, помимо Стамбула, объявила Самсун и Трабзон свободными экономическими зонами. 19 ноября в Киеве при участии Президентов Украины и Грузии состоится презентация грузинской свободной экономической зоны в городе-порте Поти», - рассказал первый заместитель главы города.

По утверждению В.КАЗАРИНА, сегодня проходит трудный период стратегической переориентации Севастополя. «Если 225 лет город был преимущественно военно-морской базой, и не исполнял в полном объеме функции торгового, морского, рыбного портов, то сейчас эти функции снова к нему возвращаются. Осознавая ответственность, которая лежит на нас в этой связи, по инициативе главы города Сергея КУНИЦЫНА городская госадминистрация два года назад инициировала рассмотрение вопроса о создании в городе-регионе Севастополе зоны открытой экономики», - сказал он. Однако, как считает первый вице-губернатор, без государственной поддержки реализовать задуманное будет очень сложно.

В.КАЗАРИН выразил сожаление, что «руководство Украины занято сегодня предвыборной борьбой и полемикой, возникающей между разными ветвями власти, что ослабляет наши позиции». Вместе с тем, как заверил он, «мы делаем всё для того, чтобы этот проект стал реальностью, и наш город-регион стал зоной открытой экономики, основу которой составит порт». Но, подчеркнул В.КАЗАРИН, «в одиночку мы эту задачу не решим. Севастополю нужна активная государственная поддержка».