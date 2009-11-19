WINDROSE в 2010 г. планирует удвоить объемы перевозки пассажиров

Авиакомпания WINDROSE в 2010 году планирует удвоить объемы перевозки пассажиров на регулярных рейсах и вернуть долю рынка чартерных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполнительный директор авиакомпании Сергей ЯНОВОЙ.

По его данным, по итогам 2009 года компания рассчитывает перевезти около 100 тыс. пассажиров на регулярных рейсах. В следующем году, учитывая планы по увеличению регулярных рейсов приблизительно в 2 раза, компания рассчитывает удвоить объемы перевозки пассажиров до 200 тыс.

Что касается чартерных рейсов, то в 2009 г. компания рассчитывает перевезти около 500 тыс. пассажиров, в 2010 г. – 700 тыс. пассажиров. Как отметил С.ЯНОВОЙ, это связано с планами компании восстановить свою прежнюю долю на рынке чартерных перевозок Украины, которая до кризиса составляла 50%, а на сегодняшний день снижена до 35%.

Представитель WINDROSE напомнил, авиакомпания в 2008 г. перевезла в целом (на регулярных и чартерных рейсах) около 1 млн. пассажиров.

«В 2010 г. мы думаем и планируем увеличить и качество нашего расписания, и количество, думаю, в 2 раза. С точки зрения регулярных линий – внутренних, международных – я думаю, что мы должны в 2 раза, и есть для этого все основания, увеличить присутствие на рынке», - отметил С.ЯНОВОЙ. По его словам, это касается как уже действующих регулярных направлений, так и открытия новых.

В частности, авиакомпания по-прежнему рассчитывает весной 2010 г. начать рейсы в Ашхабад (Туркменистан), кроме того, выполнять перелеты в Астану (Казахстан), Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия). Что касается Астаны и Тбилиси, то компания выполняет туда перелеты на условиях код-шеринга с другими перевозчиками, однако планирует начать выполнение перелетов самостоятельно. В этой связи компания рассматривает возможность получения в лизинг еще до трех воздушных суден. Предварительно речь идет о самолетах Боинг-737, а также самолете Embraer-195.

Справка УНИАН. Авиакомпания WINDROSE была основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.

Сегодня авиакомпания WINDROSE выполняет программу регулярных рейсов из Киева и Львова, а также продолжает осуществлять чартерные перевозки из всех регионов Украины. Регулярные рейсы авиакомпании: Киев-Москва, Львов-Москва, Киев-Калининград, Киев-Астана, Киев-Ташкент, Киев-Тбилиси, Киев-Симферополь, Ивано-Франковск-Львов.