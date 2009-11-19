Суд начал санацию «Харьковметростроя»

Хозяйственный суд Харьковской области 16 ноября вынес определение о санации ОАО "Харьковметрострой".

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Срок проведения санации - 12 месяцев. Суд назначил управляющей санацией Оксану КУЗНЕЦОВУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в ноябре этого года начал подготовку к проведению конкурса с элементами аукциона по продаже 50% акций ОАО «Харьковметрострой».

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".