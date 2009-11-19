Суд начал санацию «Харьковметростроя»
16:27, 19 ноября 2009Транспорт/Связь
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Срок проведения- 12 месяцев
Хозяйственный суд Харьковской области 16 ноября вынес определение о санации ОАО "Харьковметрострой".
Об этом сообщается в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Срок проведения санации - 12 месяцев. Суд назначил управляющей санацией Оксану КУЗНЕЦОВУ.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в ноябре этого года начал подготовку к проведению конкурса с элементами аукциона по продаже 50% акций ОАО «Харьковметрострой».
Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".
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