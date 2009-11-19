В США задерживаются внутренние авиарейсы

Сбой компьютерной системы, объединяющей авиаперевозчиков, выполняющих рейсы внутри США, привел в четверг к отмене и задержке многих рейсов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Федерального управления авиации США Кейтлин Берджен (Kathleen Bergen).

По словам собеседницы агентства, общая компьютерная система, объединяющая планы полетов авиаперевозчиков, по невыясненным пока причинам дала сбой. В связи с возникшей проблемой были отменены или отложены "многие" рейсы. Точное число перенесенных рейсов не сообщается, однако известно, что только авиаперевозчик AirTran Airways отменил 22 рейса.

Агентство сообщает, что сбой повлиял и на расписание других авиакомпаний. Подробности не сообщаются. Берджен не смогла сказать, когда система будет восстановлена и авиакомпании начнут осуществлять рейсы в соответствие с расписанием.

Представитель авиаперевозчика AirTran Airways, в свою очередь, сообщил агентству, что компьютерный сбой не представляет угрозы для безопасности самолетов, уже находящихся в воздухе - как приземления осуществляются без каких-либо проблем. "В воздухе все безопасно", - сказал собеседник агентства, добавив, что единственная сложность заключается в том, что компании из-за сбоя в системе, обычно работающей автоматически, вынуждены вводить планы полетов вручную.