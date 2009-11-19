КМУ утвердил акватории Бердянскому и Измаильскому морским портам

Кабинет министров Украины утвердил акватории Бердянскому и Измаильскому морским торговым портам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, постановлением правительства Бердянскому порту предоставлена в пользование акватория в пределах водного пространства внутренней акватории и акваторий внешнего рейда, районов якорных стоянок №1-2, пассажирского причала на Бердянской косе, вдоль береговой линии, линии границ причалов и других координат. В соответствии с приложением к постановлению, акватория портопункта Геническ и Генического подходного канала также входит в границы акватории Бердянского порта.

В соответствии с постановлением Кабмина, акватория Измаильского порта включает водное пространство Килийского устья р. Дунай от 81 до 97 километра, начиная от левого берега до линии государственной границы, которая проходит посередине главного навигационного фарватера р. Дунай, за исключением некоторых участков.

Как отмечается в сообщении, решение о передаче акваторий принято с целью недопущения в последующем передачи указанных акваторий или их частей другим субъектам ведения хозяйства.

За государственными морскими портами закреплено обеспечение безопасности судоходства в пределах их акваторий.