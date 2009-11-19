УЗ назначила 11 дополнительных поездов на Новый год и Рождество
17:40, 19 ноября 2009Транспорт/Связь
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Билеты есть в продаже
Железные дороги Украины по состоянию на 18 ноября уже назначили 11 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В частности, по три поезда назначили Юго-Западная, Приднепровская и Донецкая железные дороги и два — Одесская; 9 поездов назначили российские железнодорожники. Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.
Согласно сообщению, билеты на предновогодние дни уже появились в продаже в железнодорожных кассах.
В ведомстве напоминают, что реализация проездных документов начинается за 45 суток до даты поездки.
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