УЗ назначила 11 дополнительных поездов на Новый год и Рождество

Железные дороги Украины по состоянию на 18 ноября уже назначили 11 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, по три поезда назначили Юго-Западная, Приднепровская и Донецкая железные дороги и два — Одесская; 9 поездов назначили российские железнодорожники. Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.

Согласно сообщению, билеты на предновогодние дни уже появились в продаже в железнодорожных кассах.

В ведомстве напоминают, что реализация проездных документов начинается за 45 суток до даты поездки.