Volkswagen не планирует сокращений

17:42, 19 ноября 2009
Транспорт/Связь
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Гарантии до 2011г.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, планирует сохранить 90.000 рабочих мест, сказал Рейтер директор компании по персоналу Хорст Нойман. сообщает Рейтер.

"Мы стремимся к сохранению занятости в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Наблюдательный совет компании намерен обсудить ее стратегию и принять бюджет на ближайшие годы в ходе традиционной ноябрьской сессии, открывающейся в пятницу.

"Будут обсуждаться инвестиции, которые рассчитаны на сроки позднее 2011 года, поэтому мы будем принимать много решений о рабочих местах", - отметил Нойман.

Volkswagen, Daimler, BMW и другие европейские автопроизводители предоставили своим сотрудникам гарантии сохранения рабочих мест на несколько лет - обычно в обмен на замораживание зарплат, увеличение рабочего дня, более гибкий график или другие уступки.

Высокопоставленный профсоюзный лидер VW Бернд Остерлох заявил, что рабочие хотят продления гарантий до 2014 года.

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