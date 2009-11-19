В 2010 г. КамАЗ начнет выпуск японских грузовиков

Совместное предприятие российского КамАЗа и японской Mitsubishi Fuso, отделения немецкого Daimler Trucks, начнет производство легких грузовиков Canter в России в первом квартале 2010 года, сообщила компания в четверг.

Объем производства СП пока не определен, источник на КамАЗе сообщал Рейтер в октябре, что речь идет о создании мощностей на 10.000 автомобилей в год.

Daimler - стратегический партнер КамАЗа, в декабре 2008 года немецкий автоконцерн купил у инвесткомпании Тройка Диалог 10 процентов акций российского автопроизводителя за $250 миллионов. сообщает Рейтер.