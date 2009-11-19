В 2010 г. КамАЗ начнет выпуск японских грузовиков
17:45, 19 ноября 2009Транспорт/Связь
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10 тыс. автомобилей в год
Совместное предприятие российского КамАЗа и японской Mitsubishi Fuso, отделения немецкого Daimler Trucks, начнет производство легких грузовиков Canter в России в первом квартале 2010 года, сообщила компания в четверг.
Объем производства СП пока не определен, источник на КамАЗе сообщал Рейтер в октябре, что речь идет о создании мощностей на 10.000 автомобилей в год.
Daimler - стратегический партнер КамАЗа, в декабре 2008 года немецкий автоконцерн купил у инвесткомпании Тройка Диалог 10 процентов акций российского автопроизводителя за $250 миллионов. сообщает Рейтер.
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