Тимошенко предлагает РФ продолжить проекты в авиастроении

Украина хочет продолжить реализацию вместе с Россией проектов в отрасти авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в ходе Пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Премьер подчеркнула, что за последние два года Украина подписала трехсторонние контракты по производству и ремонту самолетов Ан.

«Мы хотели бы продолжить эти хорошие наработки и хорошие традиции, и далее вместе осваивать мировые рынки, и для этого Украина создает достаточно мощное и комплексное предприятие, которое объединяет наши авиационные заводы, интеллектуальные центры по строительству самолетов – КБ Антонова. И мы готовы будем выйти с предложением об обмене миноритарными акциями между вашим авиапромом и нашим концерном. И сможем таким образом вместе координировать политику и строить самолеты, разрабатывать новые самолеты, и это даст нам очень серьезный эффект», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что речь идет о самолетах Ан-140, Ан-148 и Ан-124-100.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что украинское правительство высоко оценило постановление правительства РФ о возобновлении украинско-российского проекта по Ан-70.

«Это очень важно для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что проекты в отрасли авиастроения рассчитаны на много лет и имеют стратегический характер.

«Мы с большим удовольствием, как украинское правительство, готовы сотрудничать именно по осуществлению таких проектов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Президент Украины Виктор Ющенко заявил 17 ноября, что реализацию совместного проекта создания самолета Ан-70 задерживает непогашенная задолженность России.

Ан-70 - среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический военно-транспортный) самолет, который должен прийти на смену морально и физически устаревшему Ан-12. Первый полет Ан-70 состоялся 16 декабря 1994 года в Киеве. Самолет предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники.