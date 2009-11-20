Тимошенко предложила РФ строить новые дороги

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предлагает России совместно строить новые транспортные магистрали, сообщает РИА Новости.

"Мы могли бы совместно использовать транзитные возможности и строить новые транспортные магистрали, в том числе привлекая партнеров из других стран", - сказала она на заседании Комитета по экономическому сотрудничеству.

Тимошенко подчеркнула, что совместные российско-украинские проекты имеют стратегическое значение.

Кроме того, премьер отметила, что Россия и Украина должны развивать отношения в сфере агропромышленного комплекса, которые должны быть рыночными и обеспечивать конкуренцию.

"Будет правильно, если мы будем говорить о рыночной торговле и рыночной конкуренции в обеспечении других регионов зерновыми культурами", - сказала Тимошенко.