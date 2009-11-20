ВОЗ: Ущерб от ДТП доходит до 3% ВВП европейских стран

По данным нового доклада Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), две из каждых трех смертей в результате ДТП регистрируются в странах с низким и средним уровнями доходов. Экономический ущерб от дорожно-транспортных проишествий (ДТП) доходит до 3% валового внутреннего продукта европейских стран, сообщает k2kapital.

Европейский доклад о состоянии безопасности дорожного движения представляет собой первый тщательный анализ ситуации с безопасностью дорожного движения в 49 из 53 европейских государств - членов ВОЗ, в которых проживает 99% населения региона. Результаты этого анализа дополняют Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире, свидетельствует о том, что во многих европейских странах, особенно в западной части Европы, были проведены эффективные межсекторальные меры, которые позволили снизить смертность от ДТП. Однако прогресс в этой области в рамках Европейского региона не однороден.

"Из общего числа транспортных средств в регионе на страны с низким и средним уровнями доходов приходится только 26%, однако смертность от ДТП в этих странах в два раза выше, чем в странах с высоким уровнем доходов. Сейчас, когда у нас есть неопровержимые доказательства того, что дорожно-транспортный травматизм можно предупредить, такое положение дел является еще менее приемлемым. Странам нужно принять более решительные меры, для того чтобы сделать дороги более безопасными для своих граждан, и международное сотрудничество может помочь им выполнить эту задачу, – говорит заместитель директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната Менабде (Nata Menabde). – Инвестирование в повышение безопасности дорожного движения – это также инвестирование в более здоровое и справедливое будущее. Новая публикация ВОЗ, в которой подводятся итоги того, что уже сделано, призвана активизировать работу в этом направлении в рамках всего региона".

Согласно данным доклада, до 3% валового внутреннего продукта стран ежегодно теряется в результате медицинских расходов, преждевременной смерти и невыходов на работу, обусловленных дорожно-транспортным травматизмом. В частности, это связано с тем, что многие жертвы ДТП – это молодежь, и тем, что 2,4 млн. несмертельных травм в год – это одна из основных причин временной или стойкой нетрудоспособности. Несмотря на вышеуказанное, расходы стран на обеспечение безопасности на дорогах гораздо меньше, чем экономические потери, связанные с ДТП.