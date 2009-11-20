Турция вновь закрыла Босфор для прохода судов из-за тумана

Турция 20 ноября закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за сильного тумана и низкой видимости, сообщило агентство Bloomberg.

По информации министерства транспорта страны, Босфор был закрыт в 3:15 по местному времени. Пока не ясно, когда будет возобновлено движение судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Их закрытие приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.