В Украине внедряется проект таможенного оформления грузов в системе NCTS. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Одесского морского торгового порта, сообщает АПК-Информ.

Как отмечается в сообщении, внесение данных в систему NCTS в пунктах пропуска через границу Украины позволит ускорить время прохождения таможенных формальностей при въезде грузов в Евросоюз. Заинтересованными сторонами в этом проекте выступают таможни Украины, Литвы и Беларуси. На данный момент ведется поиск грузов, которые могли бы быть отправлены в рамках этого проекта в Литву.

Система NCTS - общеевропейская компьютеризированная система управления транзитными грузами. Система была разработана на основе стандарта UN/EDIFACT для электронного документооборота. Основная цель создания NCTS - интеграция таможенных систем Европы, а также почти полная отмена бумажного документооборота при транзитных перевозках между странами.

Сейчас NCTS включает все страны Евросоюза, а также является условием ускоренного присоединения стран-претендентов. NCTS служба каждой страны соединяется через центральный сервер в Брюсселе с системами всех стран - членов NCTS. Это обеспечивает связь между более чем 3 тыс. европейскими таможенными пунктами и в будущем заменит существующую систему бумажного документооборота.