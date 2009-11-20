«Укрзализныця» отремонтировала свыше 3 тыс. км колеи

За 10 месяцев т.г. «Укрзализныця» разными видами ремонта оздоровила свыше 3 тыс. км колеи. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в частности, модернизировано 411,3 км колеи при запланированных 403 км, капитальный ремонт произведен на 1007,6 км, средний – 936,3 км, а комплексно-оздоровительный - на 836,8 км.

Кроме того, с начала года отремонтировано 664 перевода и 963 комплекта заменены новыми. Всего в планах ведомства на 2009 год предусматривалось заменить новыми 970 комплектов стрелочных переводов.

Как отмечается в сообщении, железнодорожники продолжают модернизировать путевое хозяйство, поскольку обновление инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность стальных магистралей, повысить скорость и улучшить качество перевозок.