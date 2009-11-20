Концепция работы транспорта и управления дорожным движением

Кабинет Министров Украины одобрил разработанную Министерством транспорта и связи Концепцию обеспечения функционирования транспорта и управления дорожным движением во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующее решение принято на заседании правительства 19 ноября 2009 года.

По словам первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО, реализация этой концепции позволит обеспечить полное и качественное транспортное обслуживание, координацию всех видов транспорта и управление дорожным движением во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Речь идет о надлежащей работе транспорта общего пользования на путях международного и междугородного сообщения, в пределах и вокруг городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, и по основным маршрутам следования до стадионов, в частности, от места жительства гостей чемпионата до стадионов и в обратном направлении.

Кроме того, в концепции прописаны направления развития автодорог, железных дорог между принимающими городами и в международном сообщении, совершенствования работы аэропортов, а также развития городского общественного транспорта.

Для общей координации работы всех видов транспорта при Кабинете Министров Украины с привлечением заинтересованных центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления будет создан центральный диспетчерский центр. Он будет осуществлять управление передислокацией подвижного состава, вспомогательного оборудования между принимающими городами, а также выполнять функции централизованного управления транспортом и дорожным движением.

При этом в каждом принимающем городе на базе диспетчерских пунктов предприятий городского общественного транспорта будут созданы координационные центры по управлению общественным транспортом и дорожным движением. Они будут заниматься вопросами взаимодействия транспорта общего пользования и городского общественного транспорта, управления чартерными автобусами-шаттлами, рационального использования подвижного состава и пр.

В состав координационных центров городов войдут представители центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и предприятий, ответственных за взаимодействие между предприятиями транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунальных служб, служб обеспечения безопасности и др.

Финансовое обеспечение реализации концепции будет осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников.