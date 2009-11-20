Кабмин снизил канальный сбор на прохождение судов на 15%

Кабинет министров Украины снизил канальный сбор на прохождение судов Бугско-Днепровско-Лиманским каналом на 15%.

Соответствующие изменения распоряжением от 7 октября №1215 внесены в пункт 18 Положения о портовых сборах. Текст распоряжения размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, снижается канальный сбор для Днепро-Бугского морского торгового порта, Керченского морского рыбного порта, Николаевского морского торгового порта, порта «Октябрьск», Очков, Херсонского морского порта, причала завода «Океан», причала ЗАО «Николаевский калийный терминал».

Как пояснили УНИАН в Минтранссвязи, целью принятия акта является создание условий, в которых предприятия, расположенные в Днепро-Бугском регионе, смогут наращивать объемы переработки грузов с соответствующим увеличением количества заходов судов к портам и терминалам региона.

Справка УНИАН. 20 августа 2008 г. Кабинет министров Украины повысил портовые сборы в среднем на 58%. Соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах.