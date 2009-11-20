Эксперты: ФГИ и «Трансмашхолдинг» могли договориться

Спешка относительно продажы возращенного в госсобственность 76%-ого пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» может объясняться непубличными договоренностями Фонда государственного имущества (ФГИ) и бывшим собственником предприятия – российским «Трансмашхолдингом» (ТМХ) относительно реприватизации завода.

Такой комментарий аналитиков инвестиционной группы «Сократ» относительно намерений ФГИ выставить на продажу «Лугансктепловоз» уже в декабре т.г. содержится в отчете, переданном агентству УНИАН.

Аналитики «Сократа» не ожидают, что кроме ТМХ будут другие реально заинтересованные в данном активе покупатели, и прогнозируют, что «Трансмашхолдинг» получит завод обратно после успешной реприватизации.

В «Сократе» также считают, что ТМХ может обеспечить завод российскими заказами, в то время как "Укрзализныця", единственный внутренний потребитель продукции завода, может загрузить завод всего на 25%.

Как сообщал УНИАН, ФГИ планирует выставить на повторную продажу возвращенный в госсобственность 76%-ный пакет акций ОАО «Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в декабре этого года.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.