Голландский контейнерный оператор подал иск против одесского бизнесмена

Международный контейнерный оператор «АПМ Терминалс Б.В.» (Нидерланды), подал иск в Высокий суд правосудия (Коммерческий суд, Отделение королевской скамьи, Лондон) против одесского бизнесмена Алексея ПОЧИКОВСКОГО, также известного под фамилией ПАТУРДИС. Об этом УНИАН сообщили в ЮФ «Magisters», представляющей интересы «АПМ Терминалс Б.В.».

Согласно сообщению, голландская компания требует у одесского бизнесмена выплаты около 22,5 млн. долл. США, ссылаясь на гарантийное письмо А.ПОЧИКОВСКОГО от 21 апреля 2009 г.

В частности, в ЮФ «Magisters» сообщили, что в апреле 2008 г. между «АПМ Терминалс Б.В.» и кипрской «Ивент Пленнинг Софтвер Лимитед» («ИПСЛ») был заключен договор займа на сумму 19,5 млн. долл., со сроком погашения - 31 декабря 2008 г.

Согласно источнику, фактические владельцы заемщика – Алексей ПОЧИКОВСКИЙ и его партнер Михаил РАФАЕВИЧ – предоставили кредитору гарантийные письма, которыми они поручались за исполнение компанией «ИПСЛ» своих обязательств перед «АПМ Терминалс».

Как указано в документах, поданных в суд адвокатами «АПМ Терминалс Б.В.», компания «ИПСЛ» не выполнила свои обязательства в указанные сроки. По данным ЮФ «Magisters», cответствующие требования были направлены - Алексею ПОЧИКОВСКОМУ и Михаилу РАФАЕВИЧУ, однако оба поручителя отказались выплатить долг. В свою очередь, 3 августа текущего года «АПМ Терминалс Б.В.» подал иск в Киевский районный суд города Одесса о взыскании долга с М.РАФАЕВИЧА в принудительном порядке. На данный момент, как следует из судебных документов, все недвижимое имущество М.РАФАЕВИЧА арестовано по определению суда.

28 августа 2009 г. «АПМ Терминалс Б.В.» подал иск против второго поручителя А.ПОЧИКОВСКОГО в Высокий суд правосудия (Коммерческий суд, Отделение королевской скамьи, Лондон).

Немногим позже, 8 сентября этого года «АПМ Терминалс Б.В.» добился ареста французским судом 50 % акций французской компании «СКИ Элина» («SCI Elina»), которыми владеет А.ПОЧИКОВСКИЙ. По информации ЮФ «Magisters», эта компания используется А.ПОЧИКОВСКИМ для владения виллой в Вильфранш-Сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer), городке на французской Ривьере недалеко от Ниццы.

Со ссылкой на публикации в прессе отмечается, что деятельность обоих бизнесменов принято связывать с мэром Ильичевска Валерием ХМЕЛЬНЮКОМ. Считается, что оба предпринимателя пользуются покровительством и фактически входят в одну бизнес-группу с мэром Ильичевска Валерием ХМЕЛЬНЮКОМ.

Согласно сообщениям СМИ, Алексей ПОЧИКОВСКИЙ (ПАТУРИДИС) – гражданин Беларуси и Греции, проживает в Одессе. Через оффшорные компании он владеет рядом предприятий в Одесской области. Женат на дочери мэра г. Ильичевска Одесской области, Валерия ХМЕЛЬНЮКА.

По сообщениям прессы, Михаил РАФАЕВИЧ – депутат Одесского городского совета, генеральный директор и совладелец ООО «Илличевский судоремонтный завод» (действует на базе бывшего государственного предприятия «Илличевский судоремонтный завод». – УНИАН), может фактически контролировать ряд предприятий в Одесской области.

Справка УНИАН. «АРМ Терминалс Б.В.» входит в «А.П. Мёллер-Маерск Груп» (A.P. Moller-Maersk Group) и является одной из крупнейших мировых компаний-операторов контейнерных терминалов. Владеет или управляет более 48 терминалами в 34 странах, предоставляет услуги более чем 60 судоходным линиям, персонал - более 20 тысяч сотрудников по всему миру.