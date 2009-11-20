На причалах Николаевской обл. обработка грузов уменьшилась

На водных причалах 12 предприятий Николаевской области за десять месяцев текущего года было обработано грузов по объему на 5% (или на 20 млн. тонн) меньше, чем за тот же период прошлого, 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе нефинансовых услуг Главного управления статистики в Николаевской области.

Отмечается, что причиной снижения темпов обработки грузов продолжает оставаться экономический кризис.

Сообщается, что в структуре обработанных в области грузов преобладали экспортные – 57,5%. Удельный вес транзитных и импортных грузов составил, соответственно, 24% и 18,1%. Почти весь грузопоток — 97,4% – обрабатывался на морских причалах. При этом объемы обработки грузов на причалах уменьшились на 2,6%.

С начала года на причалах Николаевской области погружено и разгружено 2070 судов, в частности, 1918 принадлежали иностранным владельцам и фрахтовальщикам, что, соответственно, на 17,9% и на 3,8% меньше, чем за десять месяцев 2008 года.