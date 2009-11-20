В Тернопольской обл. грузоперевозки уменьшились

В Тернопольской области за 10 месяцев текущего года объемы грузоперевозок уменьшились на 12,6%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 2,746 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Отмечается, что 1,299 млн. тонн грузов, в частности, перевезено железнодорожным транспортом, что на 21,6% меньше против показателя 2008 г. Объемы перевозки железной дорогой зерна и продуктов перемола выросли на 96,3%, химических и минеральных удобрений – на 15,8%. В то же время, на 49,6% уменьшилось отправление лесных грузов, утиля черных металлов – на 35,6%, нефти и нефтепродуктов – на 11,1%, строительных материалов – на 9%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 36% - до 48 единиц.

Автомобильным транспортом региона перевезено 1,447 млн. т грузов, что на 2,7% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

Грузооборот за 10 месяцев уменьшился на 36,6% - до 980,1 млн. т/км, в частности, на железной дороге – на 56,5% - до 409,7 млн. т/км., у автотранспортных перевозчиков - на 5,5% - до 570,4 млн. т/км.