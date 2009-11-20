Автопроезд плотины ДнепроГЭС в Запорожье закрыт

Автопроезд плотины ДнепроГЭС в Запорожье в понедельник 23 ноября закрывается для большегрузного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, соответствующее решение принято городскими властями в связи с проведением на плотине ремонтных работ.

«Все подготовительные работы по укреплению металлоконструкций консольной части плотины были завершены в срок. На средства 7,7 млн. грн., выделенные КМУ и полученные Запорожским горисполкомом от казначейства только в результате обращения в суд, закуплены все необходимые для реконструкции материалы и запчасти», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что основной этап ремонтно-восстановительных работ начнётся на проезжей части плотины в 10:00 23 ноября. Завершить реконструкцию планируют 20 декабря т.г.

В период проведения реконструкции на въездах в город будут размещены информационные щиты, запрещающие проезд транзитного транспорта, а также подробные схемы объезда плотины.

В то же время, для легкового транспорта и маршрутных такси вводится ограничение движения до 30 км/ч. Троллейбусы, как и прежде, будут двигаться по консольной части плотины. Часть транспортного потока будет перенаправлена на Арочный мост и мост Преображенского. Для оперативной ликвидации заторов и аварийных ситуаций один тягач-эвакуатор будет дежурить на мосту Преображенского, два эвакуатора – на плотине.

По информации директора ООО "Запорожмост" Валерия КРАВЧЕНКО, на участке реконструкции будут работать 6 бригад – порядка 40 человек. Чтобы вложиться в установленные сроки, сварщики и монтажники из Запорожья, Днепропетровска и Николаева будут вести работы на плотине круглосуточно.

Как сообщал УНИАН,15 мая 2009 г. городские власти Запорожья обнародовали заключение проектного института "УкрНИИпроектстальконструкция", специалисты которого в результате обследования плотины пришли к выводу о том, что автодорога на плотине ДнепроГЭСа (двух крайних полос движения, достроенных в 80-е годы) непригодна для нормальной эксплуатации. В отчете экспертов были зафиксированы факты коррозии металла в местах деформационных швов, в отдельных местах до полного их разрушения, коррозии металла ригелей глубиной до 3 мм, коррозии опорных ребер и других элементов продольных балок, и другие подтверждения начавшегося разрушения проезда.

Справка УНИАН. Плотина ДнепроГЭС построена в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны 14 быков ДнепроГЭС были уничтожены полностью, 18 - частично. Восстановлена плотина была в 1947 году. Автодорожный проезд через плотину реконструирован в 1978 году. Тогда же проезжая часть была расширена так, что часть ее стала нависать над водой. Сейчас автодорожный проезд состоит из 4 полос, по две в каждом направлении движения.