Главой набсовета Киевского мотоциклетного завода назначена Кальниченко

В состав наблюдательного совета ОАО «Киевский мотоциклетный завод» введена и назначена его председателем Валентина КАЛЬНИЧЕНКО вместо Вадима ШТЕПУРЫ.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, решение было принято совместной постоянно действующей комиссией Минэкономики, Минфина и Фонда государственного имущества Украины 9 ноября 2009 года. Решение о назначении В.КАЛЬНИЧЕНКО, которая является директором Департамента по вопросам корпоративных отношений и восстановления платежеспособности Фонда госимущества, ответственным представителем государства в органах управления ОАО «Киевский мотоциклетный завод» утверждено приказом Фонда госимущества от 16 ноября 2009 г.

В.ШТЕПУРА занимал должность председателя набсовета предприятия 43 месяца.

Справка УНИАН. Киевский мотоциклетный завод был создан на базе бронетанкового ремзавода E8 в 1945 году. На предприятии было внедрено 22 модели мотоциклов разных мощностей. В 1994 году государственное предприятие «Киевский мотоциклетный завод» преобразовано в ОАО.

100% акций предприятия принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

За январь-сентябрь т.г. предприятие сократило чистый доход на 33,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 5,448 млн. грн., а также сократило валовой доход (выручку) от реализации на 33,1% – до 6,546 млн. грн.

Чистая прибыль за указанный период составила 0,268 млн. грн., что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

2008 год Киевский мотоциклетный завод завершил с чистым убытком 1,261 млн. грн., тогда как за 2007 год чистая прибыль завода составила 1,127 млн. грн.