В Полтаве заработает экскурсионный троллейбус.

Об этом журналистам со ссылкой на начальника управления культуры горисполкома Полтавы Юлию ПАЛИЕНКО сообщила пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, в следующем году туристы смогут пользоваться обычными рейсовыми троллейбусами, где вместо записанного голоса, объявляющий остановки, будет предоставляться информация об истории города.

«Кроме того, там можно записать информацию культурного содержания и даже юмористическую, но именно о Полтаве и ее традициях», - заявила Ю.ПАЛИЕНКО.

Как заявила пресс-служба, также в Полтаве также с мая по сентябрь 2010 года заработает коммунальный экскурсионный автобус.

«Это трехчасовое экскурсионное обслуживание, с экскурсоводом, музейные билеты, вход в музей, экскурсия в музеи, топливо и все остальное», - заявили в пресс-службе. Стоимость поездки на нем будет составлять от 20 до 25 грн.