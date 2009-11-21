Ющенко сегодня планирует посетить Черкасскую область

В субботу, 21 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.

Как сообщает сайт главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в открытии реконструированной автомобильной дороги в Тальновском районе.

Также в Тальновском районе Черкасской области В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко и Центра образования, культуры, духовности и досуга.