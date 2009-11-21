Работники Херсонского морпорта решили создать свой театр

В государственном предприятии «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) решили создать свой театральный коллектив.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМТП.

«В нашем порту есть немало поклонников театра. Драматический кружок позволит объединить всех, кто любит искусство Мельпомены, мечтает о своем выступлении на сцене», - сказано в сообщении.

Руководителем кружка на общественных началах уже назначен один из ведущих специалистов портового флота.