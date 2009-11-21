Работники Херсонского морпорта решили создать свой театр

12:46, 21 ноября 2009
Транспорт/Связь
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Есть немало поклонников

В государственном предприятии «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) решили создать свой театральный коллектив.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМТП.

«В нашем порту есть немало поклонников театра. Драматический кружок позволит объединить всех, кто любит искусство Мельпомены, мечтает о своем выступлении на сцене», - сказано в сообщении.

Руководителем кружка на общественных началах уже назначен один из ведущих специалистов портового флота.

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