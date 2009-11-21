В России планируют запустить программу утилизации старых машин

Правительство России намерено запустит программу утилизации старых автомобилей и будет выплачивать по 50 тыс. руб. (около 1,7 тыс. дол.) за каждую утилизированную подержанную машину.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия».

«Любой гражданин, который сдаст в утиль свою старую машину возрастом десять и более лет, получит чек на 50 тыс. рублей и сможет вложить их в покупку нового автомобиля», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что неважно, какую именно машину собирается приобрести автолюбитель - отечественную или зарубежную, главное, чтобы она была собрана в России.

По его словам, производство автомобилей в России сократилось более, чем на 60%.

Он подчеркнул, что антикризисные меры в автомобильной отрасли должны быть не только сохранены, но и расширены.