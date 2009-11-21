В Кировоградской обл. с нарушителей ПДД взыскано 17,5 млн. грн. штрафов

С начала года в Кировоградской области с нарушителей правил дорожного движения взыскано 17,5 млн. грн. штрафов, половина суммы направлена в государственный бюджет, половина – в местный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании сессии Кировоградского облсовета сообщил заместитель начальника управления ГАИ УМВД в области Виктор ЛИНЕНКО.

При этом он отметил, что из 8,5 млн. грн., привлеченных в местные бюджеты благодаря работе работников ГАИ, на выполнение областной программы обеспечения безопасности дорожного движения выделено лишь 38,5 тыс. грн.

«На содержание дорог при потребности в 3,5 млн. грн. было выделено лишь 480 тыс. грн.», отметил В.ЛИНЕНКО.

В то же время, заместитель начальника областной ГАИ не смог объяснить, почему при уплате штрафов за нарушение ПДД коммерческий банк, который обслуживает платежи, удерживает аж 6% комиссионных.

«Мы не имеем отношения к формированию процента. С банком заключен договор, и он работает», - заявил В.ЛИНЕНКО.

По словам депутата Кировоградского облсовета, начальника областной таможни Василия КОМПАНИЙЦА, даже при осуществлении международных платежей коммерческие банки берут не больше 2,5% комиссионных за обслуживание, и обратился к присутствующим представителям прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации.