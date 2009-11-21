Проезд в Ивано-Франковске будет стоить 2 гривни

В Ивано-Франковске с 1 декабря проезд в городском автотранспорте будет стоить 2 гривни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. По их информации, рассмотрев обращение ассоциации перевозчиков города Ивано-Франковска в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, расходов в на заработную плату и других расходов, исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета согласовал новый предельный размер тарифа на проезд пассажиров в городском пассажирском автотранспорте общего пользования.

Предложение повысить тариф с 1 грн. 50 коп. до 2 гривень исполнительный комитет согласился утвердить лишь при условии, что частные перевозчики согласятся на условие городского председателя Виктора АНУШКЕВИЧУСА перевозить с 10.00 до 16.00 пенсионеров без ограничений, а не в соответствии с количеством льготных мест. Частные перевозчики согласились на предложение городского председателя.

Таким образом, решением исполнительного комитета согласован для частных перевозчиков, которые осуществляют перевозку на основании договора, предельный размер тарифа на проезд пассажиров в городском пассажирском автотранспорте общего пользования в размере 2 гривни. При этом перевозка пенсионеров перевозчиками, которые осуществляют перевозку на городских автобусных маршрутах общего пользования на основании договора, с 10.00 до 16.00 будет осуществляться без ограничений.

Согласно этому решению отдел транспорта и связи исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета внесет соответствующие изменения в договоры на осуществление перевозок и паспорта маршрутов. Решение вступит в силу 1 декабря 2009 года.