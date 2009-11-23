Укрзализныця планирует реструктуризировать долг Barclays c.b.

«Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату долга Barclays capital bank в среднем на срок около двух с половиной - трех лет.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» (№ 45 (773) 21 - 27 ноября 2009 г.).

«Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что начиная с августа текущего года и до августа 2010-го мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре -в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», - отметил он.

По его словам, пока что речь идет только о реструктуризации выплаты 440 млн. долл. синдицированного кредита банка Barclays.

М.КОСТЮК рассчитывает, что процедура согласования условий реструктуризации займет не больше месяца.

При этом М.КОСТЮК отметил, что «Укрзализныця» могла бы мобилизовать средства для выплаты второго транша кредита, однако это негативно сказалось бы на развитии железных дорог. «В случае выплаты второго транша мы фактически на 100% тормозили бы развитие железнодорожной инфраструктуры. Этого мы себе позволить не можем. Все можно отложить, отсрочить, кроме этого. Потому что каждый год невыполнения программы модернизации оборачивается двойным объемом затрат и работ через год. Через два года это будет уже тройной объем и такие же затраты», - сказал он.

Консультантом по реструктуризации синдицированного кредита выбрана компания Squire Capital, которая является консультантом НАК «Нафтогаз Украины» по реструктуризации всей внешней задолженности. «Мы проводили непубличный отбор консультанта, чтобы избежать излишней огласки наших намерений. Вы же понимаете, что любая информация о поиске консультанта в таком щекотливом вопросе спровоцировала бы ненужный ажиотаж и только насторожила бы кредиторов. Хотя для них наши планы не были секретом», - отметил глава ведомства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит предоставлен на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

В июне т.г. М.КОСТЮК заявил, что расчеты с банком могут производиться еще в течение двух лет. Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе, второй – в ноябре т.г. В августе транш был выплачен, в ноябре т.г. «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг. На сегодня «Укрзализныця» согласовывает с Barclays capital bank график выплат по кредиту, предоставленному банком.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины.

Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.