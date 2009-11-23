Украина, Литва и Беларусь договорились облегчить визы

Украина, Литва и Беларусь договорились о реализации общего проекта в отрасли туризма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО по окончании переговоров со своими литовским и белорусским коллегами, передает корреспондент УНИАН.

«Общий проект по туризму предусматривает уникальные возможности в посещении Беларуси, Украины и Литвы», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он сообщил, что стороны договорились обеспечить этот проект поддержкой, начиная от визовых облегчений и завершая предоставлением информации третьим странам о приезде в эти страны граждан других стран.