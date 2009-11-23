DeutscheBahn построит метро и ж/д в арабских странах

Немецкий железнодорожный оператор DeutscheBahn подписал контракт стоимостью в 25 млрд долларов на строительство железнодорожных и подземных линий в Катаре и Бахрейне.

На церемонии подписания документа в катарской столице Дохе присутствовали премьер-министр Катара шейх Хамад бин Ясим Тани и министр транспорта Германии Петер Рамасауер.

В соответствии с контрактом, в Дохе будут спроектированы и проложены четыре линии метро с 98 станциями, а в соседнем Бахрейне планируется строительство железной дороги, по которой поезда будут передвигаться со скоростью до 350 км/ч.

Соглашение предусматривает создание компании под названием Qatar Railways Development Company, которая на 49% будет принадлежать немецкому гиганту, а на 51% - государственной катарской фирме Qatari Diar, занимающейся проектами, связанными с инфраструктурой и развитием.

В руководстве Deutsche Bahn после подписания документа выразили надежду на то, что продуктивное сотрудничество с Катаром приведет к получению в будущем новых контрактов на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, сообщает ВВС .