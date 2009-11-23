Наводнение в северо-западной Англии смыло 6 мостов

В результате наводнения в западной Англии, вызванного сильными ливнями, полностью разрушены шесть мостов через реки Кокер и Дервент, пишет The Guardian. Обрушение одного из них, соединявшего северную и южную часть городка Воркингтон в графстве Камбрия, разделила поселение надвое.

Стихия охватила северные районы Англии, Уэльс и Шотландию. Наиболее пострадало от стихии северо-западное графство Камбрия, однако на утро понедельника полиция подтвердила первые две жертвы в графстве Девон, которое находится на юго-западе страны. Упавшее дерево убило каноиста, сплавлявшегося по реке Дарт, еще одну женщину унесло водным потоком.

Как передает SkyNews, существует угроза разрушения еще 16 мостов и 25 дорог, они закрыты для пользования. Всего инженеры проводят сейчас тщательную проверку 1800 мостов и путепроводов, расположенных на северо-западе Англии.

По оценкам местных властей, ущерб от наводнения уже превысил отметку в 75 миллионов фунтов стерлингов и может достичь 100 миллионов в ближайшие часы. Между тем, синоптики прогнозируют новый удар стихии по Великобритании во вторник. На западе страны объявлены 25 штормовых предупреждений, передает Лента.ру.