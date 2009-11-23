ХМТП вложил в обновление фондов почти на 50% больше, чем в 2008 г.

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) за 9 месяцев 2009 года вложил в обновление основных фондов 19 млн. грн., что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на информацию начальника ХМТП Андрея ЕГОРОВА.

В частности, в порту построили административно-бытовое здание базы автомобильного внутрипортового транспорта, вложили средства в реконструкцию 10-го причала. Переоборудовали котельную. Теперь она работает в нескольких режимах - на газе и на жидком топливе. Солидные финансовые вливания потребовались и на реконструкцию электросетей Шабовского песчаного карьера. Перевод его на электропитание существенно снизит себестоимость продукции. Также на электропитание переводят работу плавкранов, а в перспективе - земснаряда «Скиф».

Кроме того, ХМТП за указанный период приобрел шесть импортных автопогрузчиков, портовый тягач, грейферы, самосвалы. До конца года появятся новый 16-тонный погрузчик и еще один самосвал.

Руководство порта планирует до конца года освоить объем капитальных инвестиций в сумме до 25 млн. грн. В частности, запланировано завершение работ по проектированию и началу строительства зернового терминала.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.