"Почта России" уволит в 2010 г. 33 тысячи сотрудников
10:38, 23 ноября 2009Транспорт/Связь
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В рамках оптимизации затрат
Национальный почтовый оператор "Почта России" планирует в рамках программы оптимизации затрат сократить в 2010 году как минимум 8% персонала, что составит порядка 33 тысяч человек. "Результатом запланированных мероприятий должно стать поэтапное сокращение общей численности "Почты России"не менее чем на 8%", - сообщается в пресс-релизе ФГУПа.
Изменения в основном затронут управленческое звено филиалов предприятия, говорится в сообщении. Численность персонала "Почты России" в настоящее время составляет 415 тысяч человек, передает РИА Новости.
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