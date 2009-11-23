"Почта России" уволит в 2010 г. 33 тысячи сотрудников

Национальный почтовый оператор "Почта России" планирует в рамках программы оптимизации затрат сократить в 2010 году как минимум 8% персонала, что составит порядка 33 тысяч человек. "Результатом запланированных мероприятий должно стать поэтапное сокращение общей численности "Почты России"не менее чем на 8%", - сообщается в пресс-релизе ФГУПа.

Изменения в основном затронут управленческое звено филиалов предприятия, говорится в сообщении. Численность персонала "Почты России" в настоящее время составляет 415 тысяч человек, передает РИА Новости.