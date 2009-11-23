Начал работу новый социальный портал для автолюбителей «AutoVisio»

В сети Интернет начал работу новый украинский социальный портал для автомобилистов – «AutoVisio». Об этом говорится в сообщении команды украинских разработчиков «AutoVisio», текст которого передан в УНИАН.

Идея создания проекта принадлежит группе автомобилистов, которые устали от ежедневного просмотра сотен сайтов на автомобильную тематику и решили объединить их функции на одном портале.

В частности, главной миссией проекта разработчики называют «создание сообщества неравнодушных людей, чья жизнь связана с автомобилем». В свою очередь, разработчики обещают обеспечить пользователям быстрый поиск информации и предоставить полный набор автомобильных он-лайн-сервисов. Новый ресурс сочетает в себе элементы социальной сети, блог-движка и информационного сайта. Благодаря новейшей технологии Web 3.0 разработчики предлагают пользователям самостоятельно формировать наполнение сайта, модерировать публикуемые материалы и оценивать достоверность данных.

Кроме того, на «AutoVisio» реализована удобная система развлекательных элементов - персональных фото- и видео-галерей, возможность ведения авторских блогов и создания отдельного блога для собственного автомобиля.

Также на портале предложена подборка новостной информации об автомире.

«Портал создан автомобилистами для автомобилистов. Пройдя простой процесс регистрации, пользователь получит доступ к большому количеству эксклюзивных сервисов, среди которых – отображение стоимости и динамики изменения цен на топливо, расчет стоимости автомобиля, планирование маршрута поездки и затрат на топливо. В планах расширение спектра услуг – добавление возможности оформления пользователем мобильной подписки на информацию о пробках, изменения цен на топливо, и другое», - сообщают создатели «AutoVisio».

По мнению разработчиков, узкая специализация портала способна обеспечить точное попадание в целевую аудиторию и создаст прецедент инициации первого народного автомобильного интернет-СМИ.

При этом разработчики надеются потеснить позиции признанных лидеров социального интернет-сегмента «Одноклассники.ру» и «В Контакте».