24-26 ноября ЮЗЖД изменяет расписание электричек

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 24-26 ноября 2009 года будет проводить ремонтно-путевые работы на участке Спартак-Бородянка в Киевском области, в связи с чем в эти дни с 9.40 до 20.05 ряд электропоездов будут следовать по измененному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, поезд № 6561 Киев-Петровка – Бородянка (вместо Киев-Петровка-Тетерев); № 6611 Киев-пасс. - Бородянка (вместо Киев - Коростень); № 6613 Борщаговка-тех. – Бородянка (вместо Борщаговка - Малин); № 6615 Борщаговка-тех. – Клавдиево (вместо Борщаговка - Тетерев); № 6617 Борщаговка-тех. – Бородянка (вместо Борщаговка - Коростень); № 6618 Бородянка – Борщаговка-тех. (вместо Тетерев - Борщаговка); № 6620 Бородянка – Киев-пасс. (вместо Коростень - Киев); № 6621 Борщаговка-тех. – Клавдиево (вместо Борщаговка - Тетерев); № 6624 Бородянка – Борщаговка-тех. (вместо Коростень - Борщаговка); № 6625 Борщаговка-тех. – Бородянка (вместо Борщаговка - Тетерев); № 6626 Клавдиево – Святошин (вместо Тетерев - Святошин); № 6629 Киев (платф. Северная) – Клавдиево (вместо Киев - Тетерев); № 6630 Бородянка – Борщаговка-тех. (вместо Коростень - Борщаговка); № 6632 Клавдиево – Киев (вместо Тетерев - Киев); № 6636 Бородянка – Борщаговка-тех. (вместо Тетерев - Борщаговка); № 6642 Клавдиево – Киев, платф. Северная (вместо Тетерев - Киев).

Кроме того, полностью в период выполнения ремонтных работ отменяется движение поездов: № 5553 Киев-Петровка – Борщаговка-тех., № 6431 Коростень-Подольский – Коростень; № 6432 Коростень – Коростень-Подольский; № 6433 Коростень-Подольский – Коростень; № 6434 Коростень – Коростень-Подольский; № 6564 Малин – Киев-Петровка; № 6601 Киев-пасс. – Коростень; № 6623 Киев-пасс. – Коростень; № 6640 Коростень – Киев-пасс.