В лондонском аэропорту Хитроу закрывается терминал 2

Последние пассажиры пройдут процедуру регистрации в терминале 2 лондонского аэропорта Хитроу в понедельник. Работы по строительству нового здания терминала начнутся в 2010-ом году. Планируется, что новый терминал откроется в 2014-ом году.

По словам главы крупнейшего в мире оператора аэропортов (BAA) Колина Мэтьюза, реконструкция терминала 2 является значимым событием в истории Хитроу. С момента своего открытия 54 года назад, терминал 2 обслужил 316 млн пассажиров. Среди пользовавшихся терминалом были "Битлз", Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Принцесса Маргарет. Последними, кого обслужит терминал 2 в понедельник, станут пассажиры рейса компании Air France Париж-Лондон, сообщает ВВС.