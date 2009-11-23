Мощности ОМТП до 2015 г. будут доведены до 62 млн. 500 тыс. т

Мощности Одесского морского торгового порта до 2015 года предусматривается довести до 62 млн. 500 тыс. тонн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом говорится в Программе развития ГП «Одесский морской торговый порт» до 2015 года, утвержденной приказом министерства №1192 от 19 ноября 2009 года.

Основными направлениями реализации Программы являются привлечение иностранных инвестиций для развития производственных мощностей предприятия, создание конкурентоспособных условий для обработки в порту современного крупнотоннажного флота, развитие круизного туризма, повышение гарантированного уровня безопасности судоходства и экологической безопасности порта, внедрение энергосберегающих технологий.

В основной части Программы представлены технико-экономические обоснования одиннадцати проектов развития мощностей Одесского порта, запланированных к реализации в ближайшей перспективе, а также четыре программы, которые обеспечат экологическую безопасность порта, экономию энергоресурсов, обновление портового флота и кранового хозяйства.

В частности, за указанный период предусматривается реализация инвестиционного проекта развития Карантинного мола – строительство контейнерного терминала мощностью 600 тыс. TEU в год. Общий объем капиталовложений в проект – 3 млрд. 852 млн. грн.

Также Программой развития Одесского порта предусмотрено строительство причала №35, универсального терминала в районе Практической гавани, расширение контейнерного терминала в районе Хлебной гавани, развитие структурного подразделения «Судоверфь "Украина», строительство сухого порта, развитие железнодорожного хозяйства и др.

Как отмечают в министерстве, реализация указанных проектов и программ позволит порту в ближайшие шесть лет увеличить чистую прибыль по сравнению с базовым 2009 годом больше чем вдвое, ежегодные отчисления в государственный бюджет – в 1,8 раза, обеспечит создание свыше 1400 рабочих мест непосредственно в порту и около 10 тыс. – на смежных предприятиях и организациях.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.