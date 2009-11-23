Порошенко 25 ноября посетит Польшу

В среду, 25 ноября, состоится официальный визит министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Республику Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Валерий ДЖИГУН.

В рамках визита состоятся переговоры П.ПОРОШЕНКО с министром иностранных дел Польши Радеком СИКОРСКИМ. Также П.ПОРОШЕНКО примет Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ. По его словам, во время переговоров в Польше основное внимание будет уделяться вопросам углубления двустороннего украинско-польского диалога во всех сферах сотрудничества.

«Возможным результатом визита должно стать придание нового импульса практическому сотрудничеству с Республикой Польша на всех направлениях, в частности, торгово-экономическом, энергетическом, военно-техническом и гуманитарном», - сказал В.ДЖИГУН.

По его словам, визит будет способствовать укреплению партнерства между Украиной и Польшей в сфере европейской и евроатлантической интеграции, а также ускорит реализацию совместных двусторонних проектов, таких как Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор (ЕАНТК), подготовка к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В ходе визита планируется подписать ряд двусторонних документов, в частности, межправительственное соглашение о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики Польша о сотрудничестве во время осуществления контроля лиц, товаров и транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу.

Кроме того, будут обсуждены вопросы гуманитарного характера, а также определена дата открытия украинского мемориала в с. Сагринь Люблинского воеводства и открытия польского некрополя на территории Волынской области.