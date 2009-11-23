В Крыму объем услуг почты и связи уменьшился

В Автономной Республике Крым за январь-октябрь 2009 г. предприятия и операторы связи предоставили потребителям услуг почты и связи на 714 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму наибольшим спросом пользуются услуги мобильной связи (почти 50%). Высокими темпами продолжает развиваться компьютерная связь (услуги "Интернет"). Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, по сравнению с январем-октябрем 2008 г. выросли в 1,5 раза и составили 58 млн. грн.

Больше половины общей суммы доходов предприятий почты и связи Автономной Республики Крым получено от населения. С начала года величина этого показателя составила 361 млн. грн., что на 6% меньше показателя января-октября 2008 г.