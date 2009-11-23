Раскрыто незаконное отчуждение имущества ЧМП

В Одесской области разоблачена противоправная деятельность должностных лиц государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство», которые осуществили незаконное отчуждение имущества компании на сумму более 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Как отмечают правоохранители, еще в 2003 году решением Хозяйственного суда Одесской области было начато производство о банкротстве государственной судоходной компании «ЧМП», а в феврале 2006 года по решению кредиторов компании началась процедура санации - финансовая поддержка предприятия, которая позволяет избежать банкротства и ликвидации.

Во время оперативно-розыскных мероприятий работники правоохранительных органов установили, что эти кредиторы, используя реквизиты предприятий с признаками фиктивности и в нарушение плана санации ГСК «ЧМП», Закона «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», без проведения открытых торгов, согласования с комитетом кредиторов и Министерством транспорта и связи, изготовили незаконные инвестиционные договоры с государственной судоходной компанией «Черноморское морское пароходство». По данным договорам фиктивные фирмы взяли на себя часть долговых обязательств компании на сумму более 30 млн. грн. Вследствие этого они получили право собственности на недвижимое имущество ГСК «ЧМП». Среди незаконно переданных объектов - Межрейсовая база моряков площадью более 13 гектаров, которая находится рядом с центральным пляжем «Аркадия», административное здание по улице Дерибасовской площадью пять тысяч квадратных метров, «Черноморский яхт-клуб», пансионат ветеранов флота и другие. Рыночная стоимость этих объектов по состоянию на 2006 год составляла почти 400 млн. грн. Соответственно, на сегодняшний день стоимость этого имущества значительно выше, подчеркнули в ДОС.

По этому факту Черноморская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статьей 365 «Злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины и провела первоочередные следственные действия. На имущество государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» наложен арест.