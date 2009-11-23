ГКЦБФР зарегистрировала результаты размещения облигаций ХГАПП

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала отчет о размещении эмиссии облигаций Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия (ХГАПП) на 300 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 17 июля т.г. приняло решение о выпуске облигаций Харьковским государственным авиационным производственным предприятием на сумму 1 млрд. 620 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.