В Кировоградской обл. грузоперевозки снизились

Предприятия транспортного комплекса Кировоградской области в январе-октябре 2009 года перевезли 7 млн. 180 тыс. тонн грузов, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, за указанный период грузооборот уменьшился на 16,5% и составил 19 млрд. 721,3 млн. т/км.

В частности, железной дорогой за 10 месяцев т.г. перевезено 4 млн. 765,8 тыс. тонн грузов, что на 39%, или 3 млн. 042,3 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Сократились отправки основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов – на 60,4%, черных металлов – на 83,1%, лесных грузов – на 42,3%, строительных грузов – на 43,9%, отходов черных металлов – на 27,6%. Также на 1,7% сократились объемы отправки зерна и продуктов помола.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-октябре 2009 года составил 19 млрд. 287 млн. т/км, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предприятия автомобильного транспорта за 10 месяцев перевезли 2 млн. 409,3 тыс. тонн грузов, что на 45% меньше, чем за 10 месяцев 2008 года.

Предприятия авиационного транспорта за указанный период перевезли 4,9 тыс. тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. В то же время грузооборот увеличился на 14,3% и составил 3,2 млн. т/км.