На Кировоградщине предприятия почты и связи сократили доходы

Предприятия почты и связи Кировоградской области в январе-октябре 2009 года получили 328,9 млн. грн. доходов, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, наибольшая прибыль получена от реализации услуг мобильной связи – 161,9 млн. грн., а также почтовой – 41,7 млн. грн., телефонной городской – 40,8 млн. грн. и телефонной междугородней связи – 31,8 млн. грн.

За отчетный период объем доходов, полученных от предоставления услуг почты и связи населению, составил 119,8 млн. грн., что на 21,6% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года, предприятиям – 209,1 млн. грн. (-0,8%).